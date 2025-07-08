Tekirdağ'da Hakim ve Savcılara Veda Programı Düzenlendi

Tekirdağ'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, hakim ve savcılara yeri görev yerlerinde başarılar diledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman da hakim ve savcıların yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Adalet Komisyonu Başkanı Kahraman ve Cumhuriyet Başsavcısı Şenol, görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket takdim etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, hakimler ve savcılar katıldı.