Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Begüm O. idaresindeki 41 PR 600 plakalı otomobil ile Esat Ö. yönetimindeki 59 ADR 012 plakalı hafif ticari araç Sultanköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Mesut K, Aytekin Ö. ve Eyüp Ç. ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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