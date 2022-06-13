Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Begüm O. idaresindeki 41 PR 600 plakalı otomobil ile Esat Ö. yönetimindeki 59 ADR 012 plakalı hafif ticari araç Sultanköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Mesut K, Aytekin Ö. ve Eyüp Ç. ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel