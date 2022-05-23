Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Özge N. idaresindeki 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, ırak bayırı mevkisinde, Abidin K. yönetimindeki 34 CFB 538 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan biri bebek 4 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel