Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Özge N. idaresindeki 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, ırak bayırı mevkisinde, Abidin K. yönetimindeki 34 CFB 538 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan biri bebek 4 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Güncel, Haberler

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