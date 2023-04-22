Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Saray Işıklı kavşağında E.K. idaresindeki 59 PF 227 plakalı otomobil ile N.K'nin kullandığı 59 ZP 147 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K, T.K, Z.O, O.K. ve G.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Tragger Saray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title