Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 59 YH 091 plakalı hafif ticari araç ile M.P'nin kullandığı 34 DTL 906 plakalı motosiklet Reşadiye Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.P. yaralandı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel