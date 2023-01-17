Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. M.Y. idaresindeki 59 YH 091 plakalı hafif ticari araç ile M.P'nin kullandığı 34 DTL 906 plakalı motosiklet Reşadiye Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.P. yaralandı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Çorlu Güncel Haberler

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