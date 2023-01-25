Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Güncel Haberler TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Vakıflar Mahallesi D-100 yolunun Saray kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Sabri K. yönetimindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz yönünden gelen Sinan A.'nın kullandığı 39 NU 802 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Sabri K. ile araçtaki Şükrünaz V., Özcan Y. ve Tanju Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Sabri K. ve Şükrünaz V.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Saray Güncel Haberler

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