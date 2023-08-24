Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe OSB Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 59 AGL 402 plakalı hafif ticari araç ile Y.K. idaresindeki 42 AGM 641 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel