Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.