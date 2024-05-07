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Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

A.O'nun kullandığı 17 GL 939 plakalı hafif ticari araç, Aksakal Mahallesi'nde B.Ç'nin kullandığı 34 AIA 162 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.O, B.Ç. ve S.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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