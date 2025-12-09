Haberler

Tekirdağ'da güvenlik birimlerine yeni araçları teslim edildi

Tekirdağ'da güvenlik birimlerine yeni araçları teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'a İçişleri Bakanlığınca gönderilen 64 yeni araç törenle hizmete alındı.

Tekirdağ'a İçişleri Bakanlığınca gönderilen 64 yeni araç törenle hizmete alındı.

Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni araçların emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Araçların temininde katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve hayırseverlere teşekkür eden Soytürk, polis ve jandarma teşkilatının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Soytürk, araçların emniyet ve asayiş hizmetlerine önemli katkılar sunacağına emin olduğunu dile getirdi.

Hizmete alınan araçların polis ve jandarma teşkilatını daha görünür kılacağına işaret eden Soytürk, "Geçen yıla göre Tekirdağ'da trafik kazalarında ölen sayısı yüzde 40 daha düşük. Çok şükür. Denetimler iki katına çıkmasına rağmen ceza sayısı geçen seneye göre yüzde 20 daha az. Vatandaşımız, denetimleri gördükçe daha dikkat ediyor, kurallara uyuyor ve kaza yapmıyor. Ölüm olmuyor ve ceza yemiyor. Aslında maksat bu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Ali Güngör tarafından araç anahtarlarını personellere verildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title