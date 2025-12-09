Tekirdağ'da güvenlik birimlerine yeni araçları teslim edildi

Tekirdağ'a İçişleri Bakanlığınca gönderilen 64 yeni araç törenle hizmete alındı.

Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni araçların emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Araçların temininde katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve hayırseverlere teşekkür eden Soytürk, polis ve jandarma teşkilatının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Soytürk, araçların emniyet ve asayiş hizmetlerine önemli katkılar sunacağına emin olduğunu dile getirdi.

Hizmete alınan araçların polis ve jandarma teşkilatını daha görünür kılacağına işaret eden Soytürk, "Geçen yıla göre Tekirdağ'da trafik kazalarında ölen sayısı yüzde 40 daha düşük. Çok şükür. Denetimler iki katına çıkmasına rağmen ceza sayısı geçen seneye göre yüzde 20 daha az. Vatandaşımız, denetimleri gördükçe daha dikkat ediyor, kurallara uyuyor ve kaza yapmıyor. Ölüm olmuyor ve ceza yemiyor. Aslında maksat bu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Ali Güngör tarafından araç anahtarlarını personellere verildi.