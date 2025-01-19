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Tekirdağ'da Gün Batımında Büyüleyici Manzara

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde güneşin batışı, karla kaplı doğada kızıl tonların beyazla birleşmesiyle görsel bir şölen sundu. Fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıktı.

Tekirdağ'da gün batımında muhteşem görüntü: Kızıl ve beyazın dansı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde güneşin batışıyla birlikte oluşan kızıllık ve karla kaplı doğa, adeta görsel şölen sundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gün batımında gökyüzünde beliren kızıl tonlar, beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin ışıklarının kar yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan bu eşsiz manzara, doğanın güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıttı.

Manzarayı izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni uzun süre seyrederken, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler ortaya çıktı. Göz kamaştıran bu doğal atmosfer, ilgi görürken muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı. Güneşin tamamen batması ile görsel şölen yerini zifiri karanlığa bıraktı.

Tekirdağ'da Gün Batımında Büyüleyici Manzara
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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