Tekirdağ'da 'Gönül Sofraları' kurulmaya devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Çınarlı Mahallesi'nde kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çınarlı Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Topluluğu'nun müzik dinletisini ardından program sona erdi.