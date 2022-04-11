Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kurulmaya devam ediyor - Haberler

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Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kurulmaya devam ediyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 'Gönül Sofraları' kurulmaya devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Çınarlı Mahallesi'nde kuruldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Çınarlı Mahallesi'nde kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çınarlı Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Topluluğu'nun müzik dinletisini ardından program sona erdi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Müzik, Güncel, Haberler

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