Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - Haberler

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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçların çamur kaplanması sebebiyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, "Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Çamur olarak yağdı. Bu sene kışta olmadı. Bize hep çamur yağar, başka bir şey yağmaz. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz" dedi.

(Halil Dağ-İHA)

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Afrika, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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