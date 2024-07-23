Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Tekirdağ'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri trafik önlemleri aldı.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.