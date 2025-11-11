Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da meydana gelen gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağıştan korunmak için vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığı 17 derece.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel