Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Etkiledi
Tekirdağ'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.