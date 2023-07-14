Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Tekirdağ'da düzensiz göçmenlerle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilişkili malzemeler ele geçirildi. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.