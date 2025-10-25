Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı, 18 Tutuklama

Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreslerde bulunan 27 şüpheli ile FETÖ üyeliğinden aranan bir firari hükümlü de yakalandı.

FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.