Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da son bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen 193 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.