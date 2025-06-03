Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisi depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.Yangın, öğle saatlerinde Çorlu- Tekirdağ kara yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan dönüşüm tesisinin depolama alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede alanı sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında depolama alanındaki malzemeler zarar gördü. Yangınla ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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