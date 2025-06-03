Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Depo Alanında Yangın

Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Depo Alanında Yangın
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm tesisi depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

1)TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ DEPOSUNDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisi depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.Yangın, öğle saatlerinde Çorlu- Tekirdağ kara yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan dönüşüm tesisinin depolama alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede alanı sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında depolama alanındaki malzemeler zarar gördü. Yangınla ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Alandan yükselen siyah dumanlar

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

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2)TEKİRDAĞ'DA PASTANE BACASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'da jandarmanın yol kontrol uygulamasında 5 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında bir araç içinde 5 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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