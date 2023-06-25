Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
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Kapaklı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çalışan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel