Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kapaklı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.