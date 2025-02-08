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Tekirdağ'da Gençlik Çalışmaları İstişare Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'da Gençlik Çalışmaları İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Tekirdağ İl Müftülüğü, gençlere daha iyi hizmet vermek amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gençlik programları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın manevi danışmanlık usulleri görüşüldü.

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce gençlik çalışmaları istişare toplantısı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Manevi Danışmanlık usul ve esaslarında yer alan maddeler görüşüldü.

Yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında yapılacak programlar hususunda istişareler yapıldı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri anlamanın ve onlara daha iyi hizmet vermenin yollarını arayacaklarını belirten Soykök, "Değerlerimizi gençlerimize ve tüm insanlığa en güzel şekilde, doğru bir yöntem ve uygun bir üslup ile ulaştırmanın yollarını arayacağız. Bu toplantıda yapacağımız müzakerelerden faydalı, yapıcı ve ufuk açıcı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle değerli katkılarınızdan dolayı her birinize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, il müftü yardımcısı Yusuf Bektaş, şube müdürü Arif Gül ve gençlik koordinatörleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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