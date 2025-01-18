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Tekirdağ'da Gemide Yaralanan Hindistan Uyruklu Personel Tahliye Edildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir ticari gemide merdivenden düşerek yaralanan 29 yaşındaki Rajan Antony, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide merdivenden düşerek yaralanan Hindistan uyruklu personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide 4. mühendis olarak çalışan Rajan Antony (29), merdivenlerden düşerek yaralandı.

Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Antony, Şarköy Sahil Güvenlik İskelesine getirildi.

Antony, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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