Haberler

Çorlu'da Gazze Kararlılık Yürüyüşü Düzenlendi

Çorlu'da Gazze Kararlılık Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gazze Kararlılık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gazze Kararlılık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çorlu Şehitliği önünde toplanan grup, Omurtak Caddesi'nden ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada sivil toplum kuruluşları adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay, Gazze'de yaşananların insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Yaşanan zulme, katliama ve vahşete karşı gelerek insanlık vazifesi yapanlara teşekkür eden Ay, şunları kaydetti:

"Filistin davasının temel çözümü, 1967 temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve özgür Filistin devletinin kurulmasıdır. Hepimizin amacı, nehirden denize özgür Filistin için gayret göstermektir. Hepimiz bunun için buradayız. Bugün Türkiye ve Türk halkı büyük devlet olmanın ötesinde, insanlığın vicdanıdır. Bizim elimiz, dünyanın neresinde bir mazlum ve masum varsa oraya uzanır. Şimdi ise vazife bizlere ve sizlere düşüyor. Kış gelmeden Gazzeli kardeşlerimizin barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek için hepimiz canla başla gayret göstermek zorundayız."

Ay, 25 Ekim'de de Gazze konulu tiyatro oyunu düzenleyeceklerini dile getirdi.

Filistin İnisiyatifi adına konuşan Muhammet Özmen ise "Eskiden arenalarda gladyatörlerle yaptıkları zulmün sınırları genişlemiş ve arena haline getirdikleri bir şehrin insanlarına nasıl ölüm ve açlık oyunları oynayarak zevk aldıklarını izledik ve izliyoruz. Bu Gazze arenasında, bütün dünyanın gözü önünde bir gücün takım elbiseli bir şekilde nasıl yamyamlaşabildiğini, sponsorlarınca nasıl alkışlandığını görüyor ve izliyoruz." diye konuştu.

Programda temsili kundaklanmış bebekler Filistin bayrağı üzerine bırakıldı. Gazze'de ölen çocuklar için balonlar uçuruldu.

Yürüyüşe Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Müftüsü Nedim Bakır, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Şahpaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.