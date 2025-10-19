Çorlu'da Gazze Kararlılık Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gazze Kararlılık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çorlu Şehitliği önünde toplanan grup, Omurtak Caddesi'nden ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada sivil toplum kuruluşları adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay, Gazze'de yaşananların insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Yaşanan zulme, katliama ve vahşete karşı gelerek insanlık vazifesi yapanlara teşekkür eden Ay, şunları kaydetti:

"Filistin davasının temel çözümü, 1967 temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve özgür Filistin devletinin kurulmasıdır. Hepimizin amacı, nehirden denize özgür Filistin için gayret göstermektir. Hepimiz bunun için buradayız. Bugün Türkiye ve Türk halkı büyük devlet olmanın ötesinde, insanlığın vicdanıdır. Bizim elimiz, dünyanın neresinde bir mazlum ve masum varsa oraya uzanır. Şimdi ise vazife bizlere ve sizlere düşüyor. Kış gelmeden Gazzeli kardeşlerimizin barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek için hepimiz canla başla gayret göstermek zorundayız."

Ay, 25 Ekim'de de Gazze konulu tiyatro oyunu düzenleyeceklerini dile getirdi.

Filistin İnisiyatifi adına konuşan Muhammet Özmen ise "Eskiden arenalarda gladyatörlerle yaptıkları zulmün sınırları genişlemiş ve arena haline getirdikleri bir şehrin insanlarına nasıl ölüm ve açlık oyunları oynayarak zevk aldıklarını izledik ve izliyoruz. Bu Gazze arenasında, bütün dünyanın gözü önünde bir gücün takım elbiseli bir şekilde nasıl yamyamlaşabildiğini, sponsorlarınca nasıl alkışlandığını görüyor ve izliyoruz." diye konuştu.

Programda temsili kundaklanmış bebekler Filistin bayrağı üzerine bırakıldı. Gazze'de ölen çocuklar için balonlar uçuruldu.

Yürüyüşe Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Müftüsü Nedim Bakır, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Şahpaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.