Tekirdağ'da Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Hind'in içinde bulunduğu araç temsili olarak sergilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin içinde bulunduğu araç temsili olarak sergilendi.

Çorlu Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Kurtuluş Ay, aracın sergilendiği Cumhuriyet Meydanı'nda, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların insanlık ayıbı ve katliam olduğunu söyledi.

Ekim ayı içerisinde farklı etkinlikler planladıklarını anlatan Ay, "Etkinlikler çerçevesinde, Gazze'de yaşanan ve zalimliği ifade eden bir kız evladımızın şehit edildiği aracı sergiliyoruz. Bu araçta şehit edilen küçük kız evladımızın fotoğrafı da var. Zalimliği Çorlu halkına daha iyi anlatmak adına, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu etkinliği bir haftadır devam ettiriyoruz." dedi.

Temsili otomobilin 3 gün boyunca sergileneceğini ifade eden Ay, "Bu etkinliğimiz, önümüzdeki hafta da ilçedeki alışveriş merkezleri ve okullar bölgesinde devam edecek. Halkımızın göstermiş olduğu duyarlılığa çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi anlamda bir teveccüh var. Allah onlardan razı olsun. Biz Gazze'yi unutmadık, Çorlu unutmadı, hiçbirimiz unutmadık." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi de aracı herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.