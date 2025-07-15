Tekirdağ'da gaziler ve şehit aileleri için tekne turu düzenlendi

Tekirdağ'da gaziler ve şehit aileleri için tekne turu düzenlendi
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Tekirdağ'da gaziler ve şehit aileleri için tekne turu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da gaziler ve şehit aileleri için tekne turu gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit aileleri Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Davetliler, daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum olarak gaziler ve şehit aileleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

15 Temmuz'da da anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özdemir, gaziler ve şehit ailelerinin tekne turuyla keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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