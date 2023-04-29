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Tekirdağ'da gasp iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da gasp iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Polise başvuran E.A, Ortacami Mahallesi'nde 4 kişi tarafından darbedildikten sonra cep telefonunun alındığını belirterek şikayetçi oldu.

Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlılar G.T, F.Y, C.A. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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