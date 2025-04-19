Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda Görsel Şölen: Sis Bulutu Havadan Görüntülendi
Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde sabah saatlerinde oluşan yoğun sis bulutu, dron ile havadan görüntülenerek görsel bir şölen sunuyor. Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sisle kaplanırken, bölgedeki yolculuk yapanlar da bu nefes kesen manzaraya tanıklık etti.
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı.
Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.
Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel