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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından Ganos Dağı etekleri beyaza büründü. Bölgede biriken kar, vatandaşları sevindirdi.

Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki karın ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

Sağanağın ardından bölgede, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Kar ile Ganos Dağı etekleri beyaz örtüyle kaplandı. 5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte yağış beklenmiyor.

Vatandaşlardan Anıl Bulut, AA muhabirine, karın herkesi sevindirdiğini söyledi.

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğünü ifade eden Bulut, "Kar olduğu zaman kendimizi dışarı atıyoruz. Bu güzelliği kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu kar, su seviyesi azalan barajlarımıza da katkı sağlayacaktır. Yağışların bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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