Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Diğer kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespitinin ardından 4 gün önce Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese operasyon düzenlenmiş, 9'u yabancı 11 kadın yakalanmıştı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, fuhuş yapılan evler mühürlenmişti.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

İstanbul Tekirdağ Çorlu Polis Güncel Haberler

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