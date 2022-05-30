Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere operasyon düzenledi.
Operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alındı.
Otellerdeki 8 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel