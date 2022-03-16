Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İnönü Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada tabanca, 13 mermi ve 3 bin 210 lira ele geçirildi, ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan evdeki yabancı uyruklu iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.