Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İnönü Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada tabanca, 13 mermi ve 3 bin 210 lira ele geçirildi, ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan evdeki yabancı uyruklu iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Asayiş Büro, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title