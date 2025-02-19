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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Tekirdağ'da yapılan fuhuş operasyonunda, masaj salonlarında fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. 60 bin lira, 2 bin 619 dolar ve 665 avro ile değerli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik çalışma sonrası, masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde, fuhşa aracılık ettikleri ve yer temin ettikleri öne sürülen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira, 2 bin 619 dolar, 665 avro ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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