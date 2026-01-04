Haberler

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, masaj salonlarına yönelik denetimlerde fuhşa yer temin eden ve fuhuş yapan 2 şüpheli yakalandı. 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çorlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberler.com
