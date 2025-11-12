Haberler

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, işletme sahibi B.Ç. tutuklandı. Emniyet ekipleri, fuhuşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonla 5 kadın mağdurun ifadesini aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibi B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı olarak 5 kadın mağdurun ise ifadeleri alındı.

B.Ç. emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
