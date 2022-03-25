Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
??????? Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
??????? Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 6 kadın yakalandı, bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen G.T gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel