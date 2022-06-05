Freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Haberler

Freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde freni boşaldıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde freni boşaldıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. M.M'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı kamyonetin Tekirdağ çevre yolunda seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsü manevra yapmaya çalışırken kamyonet Yeni Sanayi kavşağında yol kenarındaki refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde olan 3 otomobilde durmak isterken birbirine çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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