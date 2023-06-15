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Tekirdağ'da freni boşalan minibüs park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ'da freni boşalan minibüs park halindeki araçlara çarptı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan minibüs park halindeki araçlara çaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan minibüs park halindeki araçlara çaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde park halinde bırakılan minibüs bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Yol kenarındaki 4 araca çarparak duran minibüsün freninin boşaldığı öğrenildi.

Minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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