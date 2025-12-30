Haberler

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda kurulan fotokapanlarla karaca, porsuk, sansar ve yaban domuzu sürülerinin görüntüleri elde edildi. Hayvanseverler, yaban hayatını koruma ve gözlemleme amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara karaca, porsuk, sansar ile yaban domuzu sürüsü görüntüleri yansıdı.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Fotokapanla, karaca, porsuk, sansar ile yaban domuzları doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

