Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda kurulan fotokapanlarla karaca, porsuk, sansar ve yaban domuzu sürülerinin görüntüleri elde edildi. Hayvanseverler, yaban hayatını koruma ve gözlemleme amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel