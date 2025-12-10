Tekirdağ'da porsuk ve kaya sansarı fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla porsuk ve kaya sansarı görüntülendi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanla bölgede varlığı bilinen kaya sansarı ve porsuk gibi hayvanlar kayda alındı.

Kayıtlarda söz konusu hayvanların doğal yaşamları görülüyor.