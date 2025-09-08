Haberler

Tekirdağ'da Fotokapana Yakalanan Karaca Görüntüleri Paylaşıldı

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacaların görüntüleri kaydedildi. Hayvanseverler, yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanla bölgede varlığı bilinen karacalar kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
