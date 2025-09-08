Tekirdağ'da Fotokapana Yakalanan Karaca Görüntüleri Paylaşıldı
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacaların görüntüleri kaydedildi. Hayvanseverler, yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.
Fotokapanla bölgede varlığı bilinen karacalar kaydedildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel