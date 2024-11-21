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Tekirdağ'da Fırtına ve Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle sokaklar dereye döndü, trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, su baskınları bazı iş yerlerine ve bodrum katlarına zarar verdi.

Tekirdağ'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Süleymanpaşa'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğlen kısa sürede şiddetli sağanak yağışla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yerlerde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar ani bastıran yağıştan korunmak için sığınacak yer aradı.

Mazgallar tıkandı, araçlar güçlükle ilerledi

Bazı bölgelerde yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle sokaklarda küçük göletler oluştu. Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, araçlar biriken sularda ilerlemekte zorlandı. Su baskınları nedeniyle bazı iş yeri ve bodrum katını su bastığı öğrenildi.

Seyfi İşlek isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Saat 13.00 sıraları afat var. Ama aynı zamanda bereket yağıyor. Yazdan bu yana yağış olmadı. Şuan güzel bir yağmur var. Herkese hayırlı olsun. Çiftçilerimizin buğdayları çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

Hava tahminlerine göre yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ'da Fırtına ve Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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