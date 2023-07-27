Tekirdağ'da Fırtına Sonucu Otomobilin Üstüne Ağaç Devrildi

Tekirdağ Kapaklı'da çıkan fırtına nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, can kaybı veya yaralanmaya sebep olmadı. Ayrıca, fırtınanın yanı sıra kentte dolu yağışı da etkili oldu.

Tekirdağ'da çıkan fırtına nedeniyle yıkılan ağaç otomobilin üstüne devrilirken, fırtınanın yanı sıra kentte dolu yağışı da etkili oldu.

Tekirdağ Kapaklı'da sert esen rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi.

Tekirdağ Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Gaziosmanpaşa Caddesi arasında kalan 61. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Can kaybı veya yaralanan olmadı

Sert esen rüzgar nedeniyle kırılan ağacın üzerine düştüğü otomobil hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önemleri alırken, yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan olmaması sevindirdi.

Dolu yağışı etkili oldu

Fırtınanın yanı sıra kentte dolu yağışı da etkili oldu. En sıcak günlerini yaşayan Tekirdağ'da etkili olan dolu yağışı havayı serinletirken, zaman zaman zor anlar da yaşattı. - TEKİRDAĞ