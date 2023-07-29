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Tekirdağ'da Fırtına Sonucu Çıkan Yangının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak tarım arazisini kül etti.

Tekirdağ'da çıkan fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesinde 27 Temmuz Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu. Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu.

Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

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