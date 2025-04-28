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Tekirdağ'da Fırtına Balıkçıları ve Uçuşları Vurdu

Tekirdağ'da Fırtına Balıkçıları ve Uçuşları Vurdu
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Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı ve Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtınanın hızı saatte 50 kilometreye kadar çıktı.

TEKİRDAĞ etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Tekirdağ'da fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar ise bugün denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limanı çekip fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fırtına nedeniyle yük gemileri de Tekirdağ açıklarında demir attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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