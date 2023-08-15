Tekirdağ'da Firari Zanlı Uyuşturucu ve Silah İle Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu Ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak üzerinde ikamet eden ve hakkında Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından TCK-188 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.D. isimli şahsın yakalanması için evinde yapılan aramada, 2 adet pompalı tüfek, 14 adet galara ibareli sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.D. isimli firari zanlı ise yakalanıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ