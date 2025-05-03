Tekirdağ'da Firari Hükümlüler Cezaevine Teslim Edildi

Tekirdağ'da Firari Hükümlüler Cezaevine Teslim Edildi
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Tekirdağ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

"Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.O. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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