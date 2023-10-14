Tekirdağ'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Tekirdağ'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Tekirdağ'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Kent Meydanı'nda toplanan STK üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Kardeşlerimiz şehit oluyor. Biz ağlayacak mıyız, hayır. Çünkü onlar şehadete sevdalılar. Biz nerede zulüm varsa onun karşısındayız. Mazlumun dinini, dilini, ırkını, cinsiyetini, hiçbir şeyini sormayız. Biz zalimin karşısında dimdik dururuz. Vicdanımız var, adaletimiz var, merhametimiz var." dedi.

Çalışkan, mazlumlar için her zaman dua edilmesini istedi.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de katıldı.

Dua edilmesinin ardından Filistin lehine sloganlar atan gruptakiler dağıldı.