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Tekirdağ'da Fiber Teknede Çıkan Yangında Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Fiber Teknede Çıkan Yangında Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Ali D'nin, Barbaros Limanı'nda, kendisine ait tekneye yakıt koyduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle deniz taşıtı alev alarak yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine Ali D, denize atladı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkan ve vücudunda yanıklar oluşan tekne sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ali D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da fiber teknede çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali D'nin, Barbaros Limanı'nda, kendisine ait tekneye yakıt koyduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle deniz taşıtı alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine Ali D, denize atladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkan ve vücudunda yanıklar oluşan tekne sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Ali D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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