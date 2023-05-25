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Tekirdağ'da FETÖ üyeliği suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ üyeliği suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-25 Mayıs'ta Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde terör operasyonları düzenlendi.

Tekirdağ'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-25 Mayıs'ta Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde terör operasyonları düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan aranan A.S.Y. ile terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Y.B, S.K, M.M, S.G,K.A, E.Y. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S.Y çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli de ifade işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ Güncel Haberler

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